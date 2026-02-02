الكشف عن رسالة من خامنئي إلى بوتين

كشف مسؤولون أمريكيون، عن رسالة من المرشد الإيراني الأعلى الى الرئيس الروسي .

ونقلت " تايمز" عن مسؤولين إيرانيين، إن "الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نقل خلال زيارته الأخيرة إلى رسالة من إلى ".

وأضافوا أن "الرسالة تفيد بأن قد توافق على نقل اليورانيوم لروسيا كما جرى عام 2015"، مشددين بالقول "مستعدون لإغلاق أو تعليق البرنامج النووي في مسعى لتهدئة الوضع، ونفضل مقترحا أمريكيا سابقا يقضي بإنشاء تكتل إقليمي لإنتاج الطاقة النووية".

وكشف الرئيس الأمريكي ، عن محادثات مع إيران، فيما اشار الى أنه يريد التوصل لاتفاق معها.

يشار الى أن الرئيس الإيراني ، وجه ببدء المفاوضات مع الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في خلال أيام.

وتوقعت مصادر مطلعة عقد لقاء بين للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني ، يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول.