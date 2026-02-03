الرئيس الايراني: وجهت عراقجي بالتفاوض مع واشنطن بعد ضغوطات من "دول صديقة" بالمنطقة

وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، انه "أصدرت تعليمات لعراقجي بإعداد محادثات مع إذا سادت أجواء دون تهديدات وتوقعات غير معقولة".واضاف ان "توجيهاتي لوزير الخارجية بشأن المفاوضات مع واشنطن جاءت في ضوء طلبات من حكومات صديقة في المنطقة".واكد انه "سنعقد المفاوضات مع في إطار مصالحنا الوطنية".ومن المؤمل ان يلتقي وزير الخارجية الايراني بمبعوث الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف، وذلك يوم الجمعة المقبل في ، وذلك بعد ان ينهي ويتكوف زيارة الى اسرائيل سيبدأها اليوم لاجراء محادثات مع نتنياهو والمسؤولين الامنيين الاسرائيليين تحضيرا للمحادثات مع .