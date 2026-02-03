اندلاع حريق ضخم في سوق تجاري وسط طهران

وأوضحت أن الحريق اندلع قبل دقائق في منطقة جنات آباد بطهران، وسط تصاعد الدخان في الهواء.ويتواجد رجال الإطفاء في الموقع ويحاولون السيطرة على الحريق.وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي إن الحريق اندلع في سوق محلية في جنت آباد، وهو حي يضم عددا كبيرا من المتاجر والأكشاك.وأضاف أن "الحريق ضخم لدرجة أنه بالإمكان رؤيته من مناطق متفرقة في المدينة".