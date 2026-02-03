الاستنساخ البشري.. فضيحة جديدة تطارد إبستين

وأظهرت الملفات، التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، مراسلات إلكترونية بين إبستين وبرايان بيشوب عام 2018، كان الأخير يسعى خلالها إلى تمويل مشروع لتحسين النسل وراثيا وتعديل الجينات البشرية.وبحسب الرسائل، أبدى إبستين استعداده لتمويل المشروع بشرط عدم ارتباط اسمه به علنا، إذ كتب: "ليس لدي مشكلة في الاستثمار، لكن المشكلة أن يبدو وكأنني أقود المشروع".وأوضح بيشوب، في إحدى رسائله، أن المشروع يحتاج إلى تمويل سنوي يبلغ نحو 1.7 مليون دولار لمدة خمس سنوات، إضافة إلى مليون دولار لتجهيز المختبر، ما يرفع التكلفة الإجمالية إلى قرابة 9.5 ملايين دولار.كما أشار إلى إجراء تجارب على الفئران داخل في أوكرانيا، شملت عمليات جراحية وحقنا دقيقة، في إطار تطوير تقنيات تعديل وراثي تمهيدا لتجربتها على البشر.