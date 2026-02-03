نفاد الوقود يشل الدفاع المدني في غزة

وذكر بيان للجهاز، أن نقص الوقود أدى إلى شلل تام في عملياته الحيوية، حيث توقفت مهام انتشال القتلى وإزالة الأخطار، وعجزت الطواقم عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة في ظل المنخفضات الجوية التي تشهدها المنطقة.وأشار البيان إلى أن المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض وإتمام المهام الإنسانية باتت خارج الخدمة بسبب انعدام الوقود، ما يهدد حياة آلاف المدنيين المحاصرين تحت الركام أو المحتاجين للإغاثة العاجلة.ودعا الدفاع المدني المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لإمداد الطواقم بالوقود اللازم لتشغيل السيارات والمعدات، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع سيفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.