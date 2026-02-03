ترامب يرفض الضغوط الإسرائيلية لشن هجوم على إيران

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله: "يمكن القول بثقة إن الرئيس لم يغير قراره بشأن عدم مهاجمة ، في الواقع الإسرائيليون هم من يريدون توجيه الضربة، بينما الرئيس لديه رأي مختلف تماما".ووفقا للمصادر فإن ترامب على عكس يرى أنه حاليا لشن هجوم على إيران.جاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها رئيس للجيش الإسرائيلي إيال زامير ومسؤولون عسكريون آخرون إلى مؤخرا، حيث أطلعوا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كاين على تطورات الوضع الأمني في المنطقة.وأكد مسؤول أمريكي آخر أن "لا يريد القيام بذلك بشدة"، فيما أشار ثلاثة من مستشاري الرئيس الأمريكي إلى أن شن عملية عسكرية ضد إيران في هذا التوقيت سيكون خطأ استراتيجيا يهدد سياسة واشنطن في المنطقة والعالم.وكان ترامب قد أعلن سابقا عن إرسال "أسطول ضخم" باتجاه إيران، معربا عن أمله في أن تستجيب للمفاوضات وتوقع اتفاقا يقضي بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي.وأشار ترامب إلى عملية "المطرقة في منتصف الليل" التي نفذتها القوات الأمريكية في يونيو 2025 ضد منشآت نووية إيرانية، محذرا من أن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" إذا لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية.في سياق متصل، من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني في إسطنبول، لبحث الملف النووي الإيراني وسط استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.