بوتين وبن سلمان يبحثان جهود الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة

وقال للكرملين في بيان، ان "الرئيس الروسي أجرى اتصالاً بولي السعودي ".وأضاف "تضمن الاتصال، الاتفاق على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، والتأكيد على متانة الشراكة الثنائية بجانب مناقشة الجهود للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة".وتابع "الاتصال شدد على أهمية العلاقات بين البلدين إذ اكتسبت طابعاً متعدد الأوجه ومثمراً للطرفين"، مضيفا ان "مضمون الاتصال تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات".وأضاف "تم الاتفاق على مواصلة اتخاذ خطوات مشتركة لتعميق التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية".