زوارق إيرانية تقترب من ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي

وقالت الشركة في بيان: "واجهت الناقلة ثلاث مجموعات من الزوارق المسلحة الصغيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المضيق، على بعد حوالي 16 ميلا بحريا شمال ساحل عُمان".وأضافت: "تواصلت الزوارق مع الناقلة لاسلكيا وأمرت قبطانها بإيقاف المحركات والاستعداد للصعود على متنها" لغرض التفتيش.وأكدت الشركة أن "الناقلة لم تمتثل للأمر، وبدلا من ذلك زادت سرعتها وحافظت على مسارها"، مشددة على أنها لم تدخل المياه الإقليمية الإيرانية، وأشارت "فانغارد تك" إلى أن الناقلة ترافقها الآن سفينة حربية أمريكية.وكانت الوكالة البحرية البريطانية قد أبلغت سابقا عن الحادث دون تحديد تفاصيل الأطراف المعنية.يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوتر العسكري بين وإيران، حيث هدد مسؤول رفيع في التابعة للحرس الثوري الأسبوع الماضي بإغلاق في حالة وقوع هجوم أمريكي.