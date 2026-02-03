طهران تطلب تغيير مكان وشكل المفاوضات مع واشنطن

طالبت ، اليوم الثلاثاء، بتغيير مكان وشكل المفاوضات مع .

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، " طالبت بتغيير مكان وشكل المفاوضات مع يوم الجمعة".

وأضاف "الجانب الإيراني يرغب في نقل المحادثات من إلى بمشاركة الأمريكيين فقط".

وكان الرئيس الأمريكي كشف، أمس الاثنين، عن محادثات مع إيران، فيما اشار الى أنه يريد التوصل لاتفاق معها.

يشار الى أن الرئيس الإيراني ، وجه ببدء المفاوضات مع الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في خلال أيام.



وتوقعت مصادر مطلعة عقد لقاء بين للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني ، يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول.