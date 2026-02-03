الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات

أفاد مسؤول أمريكي، مساء الثلاثاء، بقيام يإسقاط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي وفق وكالة "رويترز"، "الجيش أسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أمريكية في ".

وكانت شركة "فانغارد تك" المتخصصة في الأمن البحري ذكرت، الثلاثاء، أن زوارقا حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط تحمل العلم الأمريكي في ، وأمرتها بالتوقف في حادث تصاعدي جديد وسط توترات متزايدة في المنطقة.

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوتر العسكري بين وإيران، حيث هدد مسؤول رفيع في التابعة للحرس الثوري الأسبوع الماضي بإغلاق مضيق هرمز في حالة وقوع هجوم أمريكي.