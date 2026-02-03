القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل إسقاط "مسيرة إيرانية"

كشفت ، الثلاثاء، تفاصيل إسقاط "مسيرة إيرانية" في .

وقال المتحدث باسم ، "أسقطنا مسيرة إيرانية بعد اقترابها من حاملة طائرات تابعة لنا"، موضحا "المسيرة الإيرانية التي أسقطناها من طراز شاهد 139".

وأضاف "أسقطنا المسيرة الإيرانية دفاعا عن النفس ولحماية قواتنا"، مردفا "حاملة الطائرات كانت ببحر العرب عند اقتراب المسيرة الإيرانية التي ناورت بعدوانية قرب حاملة الطائرات ".

وكان مسؤول أمريكي أفاد، مساء الثلاثاء، بقيام يإسقاط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أمريكية.

وذكرت شركة "فانغارد تك" المتخصصة في الأمن البحري، الثلاثاء، أن زوارقا حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط تحمل العلم الأمريكي في ، وأمرتها بالتوقف في حادث تصاعدي جديد وسط توترات متزايدة في المنطقة.