ليبيا.. مقتل نجل القذافي باشتباكات جنوب غربي البلاد

وقالت وسائل الإعلام، "مقتل في مقر إقامته في الزنتان من قبل 4 أشخاص مجهولين"، مضيفة "عملية اغتيال سيف في مقر إقامته في الزنتان تمت بعد تعطيل المراقبة".

في المقابل، نفى اللواء 444 قتال في ليبيا علاقته بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي.



ولم تعرف حتى الآن ملابسات هذه الاشتباكات، ومعروف أن سيف الإسلام القذافي كان يقطن في مدينة الزنتان.

وأعلن عبد الله عثمان ممثل سيف الإسلام القذافي وفاة الأخير في ظروف غير واضحة، وذلك في منشور على صفحته في ، كما نعى المتحدث السابق باسم نظام ، موسى إبراهيم، سيف الإسلام القذافي.