واشنطن: المحادثات مع إيران مقررة وترامب يفضل الدبلوماسية

وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت، "المحادثات مع لا تزال مقررة والرئيس يفضل الدبلوماسية".

وأضافت "الرئيس ترامب والمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جعلوا السلام ممكنا في الشرق الأوسط"، مردفة "الرئيس ترامب ملتزم باتباع الدبلوماسية وهذا يتطلب تعاون الطرفين".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "لا يزال من المقرر أن يلتقي المبعوث ويتكوف مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع".

وكانت إيران طالبت، اليوم الثلاثاء، بتغيير مكان وشكل المفاوضات مع .

يشار الى أن الرئيس الأمريكي كشف، أمس الاثنين، عن محادثات مع إيران، فيما اشار الى أنه يريد التوصل لاتفاق معها.

ووجه الرئيس الإيراني ، ببدء المفاوضات مع الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في خلال أيام.