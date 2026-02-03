أول تعليق لطهران على إعلان واشنطن إسقاط "مسيرة إيرانية"

وأفادت مصادر مطلعة وفق "فارس" بأن "طائرة مسيّرة واحدة للاستطلاع والمراقبة تابعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أنهت مهمتها في المياه الدولية بنجاح كامل".

ووفقا للتقرير، فإن "رصد ومراقبة جميع التحركات العسكرية في المناطق المحيطة بإيران يُعد المهمة الأساسية للطائرات المسيّرة الاستطلاعية، حيث يتم إرسال واستقبال بيانات هذه الطائرات بشكل فوري إلى القواعد الأرضية".

الى ذلك، قالت ، "انقطاع الاتصال مع طائرة مسيرة في المياه الدولية"، مضيفة "الطائرة المسيرة أرسلت بياناتها بنجاح إلى الحرس الثوري قبل فقدان الاتصال بها".

وكان مسؤول أمريكي أفاد، مساء الثلاثاء، بقيام يإسقاط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أمريكية.

يشار الى أن شركة "فانغارد تك" المتخصصة في الأمن البحري ذكرت، الثلاثاء، أن زوارقا حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط تحمل العلم الأمريكي في ، وأمرتها بالتوقف في حادث تصاعدي جديد وسط توترات متزايدة في المنطقة.