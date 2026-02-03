البيت الأبيض: ترامب يملي شروط تجارة النفط مع فنزويلا

وقالت ليفيت وفق قناة " نيوز": "يُملي الرئيس وفريقه للأمن القومي الآن شروط التجارة ومبيعات النفط الفنزويلي".وأكدت أن هذه المبيعات "تعود بالنفع المباشر على الشعب الأمريكي".وفي وقت سابق، صرح بأن تتوقع جني مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات من مبيعات النفط الفنزويلي.كما أنه لم يُحدد إطارا زمنيا دقيقا لمدة سيطرة على فنزويلا، لكنه قال إنها ستكون "أطول بكثير" من عام.