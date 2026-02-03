سيناتور أمريكي يدعو ترامب لتزويد أوكرانيا بصواريخ

دعا السيناتور الجمهوري غراهام الرئيس الأمريكي إلى بدء عملية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" طويلة المدى.

وكتب غراهام على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد هذا الهجوم الواسع النطاق الليلة الماضية، أحث الرئيس على بدء عملية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، وهو ما سيكون عاملا حاسما عسكريا".

واعترف السناتور بأن إجراءات الضغط الحالية لدفع إلى المفاوضات ووقف ضرباتها على أوكرانيا "لا تعمل"، قائلا: "من الواضح أن الضغط الذي نمارسه لحث على الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف الهجمات الواسعة النطاق ضد أوكرانيا، لا يعمل".



كما أيد غراهام فكرة زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، بما في ذلك عبر استهداف مشتري النفط الروسي، وكتب: "ينبغي على وأوروبا أن تعززا بقوة فكرة الرئيس ترامب لاستهداف مشتري النفط الذين يدعمون الآلة العسكرية الروسية".



وادعى أن الهند "تشتري كمية أقل بكثير من النفط الروسي"، معربا عن أمله في أن يحذو آخرون حذوها لـ"المساعدة على وقف إراقة الدماء".



يذكر أن ترامب صرح في أكتوبر 2025 بأن "لا تنوي تدريب دول أخرى على استخدام صواريخ توماهوك"، واصفا إياها بالسلاح "القوي والدقيق للغاية" والذي يتطلب حوالي عام من التدريب المكثف لإتقانه.