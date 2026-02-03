طهران تكشف عن مشاورات لتحديد مكان المحادثات مع واشنطن

كشفت ، الثلاثاء، عن مشاورات لتحديد مكان المحادثات مع .

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، "تم التخطيط لإجراء المفاوضات مع في الأيام المقبلة".

وأضاف "مشاورات لتحديد مكان المحادثات وسنعلن عنه فور الانتهاء منه"، مردفا "ممتنون للدول الصديقة الحريصة على تهيئة ظروف مناسبة للمسار الدبلوماسي".

ولفت المتحدث باسم خارجية الى أن "مكان وزمان المحادثات ليسا مسألة معقدة ويجب ألا يكونا ذريعة للتلاعب إعلاميا"، مضيفا " وعمان ودول أخرى بالمنطقة أبدت استعدادا لاستضافة المحادثات وهذا أمر مهم لنا".

وكانت إيران طالبت، اليوم الثلاثاء، بتغيير مكان وشكل المفاوضات مع .

يشار الى أن الرئيس الأمريكي كشف، أمس الاثنين، عن محادثات مع إيران، فيما اشار الى أنه يريد التوصل لاتفاق معها.

ووجه الرئيس الإيراني ، ببدء المفاوضات مع الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في تركيا خلال أيام.