ترامب يعلن عن مفاوضات مع إيران حالياً

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أن نتفاوض مع حالياً.

وقال ، "نتفاوض مع الآن"، موضحا "هناك تفاوض بشأن إيران وسنرى ما إذا كان ممكنا إنجاز شيء ما".

وكانت كشفت، الثلاثاء، عن مشاورات لتحديد مكان المحادثات مع .



وطالبت إيران، اليوم الثلاثاء، بتغيير مكان وشكل المفاوضات مع الأمريكية.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي كشف، أول أمس الاثنين، عن محادثات مع إيران، فيما اشار الى أنه يريد التوصل لاتفاق معها.

ووجه الرئيس الإيراني ، ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن "المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في خلال أيام.