الكشف عن ملابسات مقتل سيف الإسلام القذافي

وباشرت إجراءات التحقيق في مقتل ، عقب ورود بلاغ رسمي يفيد بحدوث الوفاة في ظروف غامضة.وذكرت "سبوتنيك" أن قرارا صدر عن الليبي، حيث قام فريق التحقيق المختص بمباشرة صلاحياته القانونية، شملت جمع المعلومات الأولية، والانتقال إلى مواقع ذات صلة بالحادثة، وإجراء المعاينات اللازمة، وضبط الأدلة، إلى جانب انتداب خبراء متخصصين وسماع أقوال الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات تتعلق بالواقعة.وقام أطباء شرعيين وخبراء في مجالات متعددة شملت الأسلحة والبصمة والسموم والتخصصات العلمية الأخرى المرتبطة بالتحقيق الجنائي، حيث جرت مناظرة جثمان المتوفى وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلن عبد الله عثمان، ممثل سيف ، مقتل الأخير في مقر إقامته في الزنتان.وقال الهوني، المستشار الأسبق لسيف القذافي، في منشور على صفحته بـ" ": "لقد امتدت يد الغدر واغتالت رجلا أحب ليبيا وحلم بازدهارها ونهضتها، إنه سيف الإسلام القذافي"، في إشارة صريحة إلى تعرضه لعملية اغتيال.