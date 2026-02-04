البيت الأبيض يعلن موعد انطلاق المفاوضات الأمريكية مع إيران

وقالت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، للصحفيين في البيت الأبيض: "تحدثت للتو مع ستيف ويتكوف، وهذه المحادثات، حتى الآن، لا تزال مقررة"، وفقا لشبكة "سي إن إن".وأضافت: "يحرص دائما على إعطاء الأولوية للدبلوماسية، لكن من الواضح أن الأمر يتطلب طرفين. أنت بحاجة إلى شريك راغب لتحقيق الدبلوماسية، وهذا ما يعتزم المبعوث الخاص ويتكوف استكشافه ومناقشته".وكانت المحادثات المخطط لها قد واجهت عقبة، الثلاثاء، بعد أن طلبت نقلها إلى مكان آخر، واستبعاد المشاركين الإقليميين، وحصر نطاق المناقشات في البرنامج النووي الإيراني فقط، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق.وقد تعقد هذه المطالب الجديدة جهود حلفاء في الشرق الأوسط للتوسط في حل دبلوماسي للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وفقا للشبكة الأميركية.وقالت ليفيت إن لا يزال يُبقي خيار الضربات العسكرية مطروحا في حال فشلت الدبلوماسية.وأضافت: "لدى الرئيس، بصفته للقوات المسلحة، خيارات عديدة مطروحة فيما يتعلق بإيران".