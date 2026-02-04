روسيا تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد اوكرانيا "حتى قبولها السلام"



اكد المتحدث باسم الكرملين ، الاربعاء، ان العمليات العسكرية الروسية ضد اوكرانيا ستستمر حتى قبول السلام.



وقال بيسكوف: "تواصل عمليتها العسكرية الخاصة إلى حين اتخاذ قرار التسوية.. الأبواب مفتوحة أمام الحل السلمي ومتمسكون بالسلام".



وانطلقت اليوم الأربعاء جولة جديدة من مفاوضات التسوية الأوكرانية بوساطة أمريكية في .