وسائل إعلام إيرانية: المفاوضات مع أميركا غير مباشرة وهذا موعدها ومكانها

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع ستعقد يوم الجمعة المقبل في العاصمة العُمانية مسقط.

وذكرت الوسائل أن "المفاوضات الإيرانية - الأميركية ستعقد يوم الجمعة المقبل في العاصمة العمانية مسقط وستكون غير مباشرة".



وأضافت أن "المفاوضات ستكون فقط بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات".