تركيا تعلن استعدادها لاستضافة المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وقال المصدر في تصريحات لوكالة " " الروسية: " لا تفرض وساطتها على أحد، الأطراف هي التي تقرر أين وبمشاركة من تجري المفاوضات"، مؤكدا أن بلاده أعلنت استعدادها لتسهيل الحوار بين وواشنطن على أعلى المستويات.وأشار المصدر إلى أن "تركيا تتمتع بخبرة طويلة في استضافة المفاوضات الدولية، حيث عملت لسنوات عديدة كمنصة لتسوية النزاعات الدولية".وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية عن تغيير مكان المفاوضات المرتقبة بين وطهران من إسطنبول إلى مسقط، حيث أفاد موقع "أكسيوس" أن للرئيس الأمريكي ، ستيف ويتكوف، كان مقررا له الالتقاء بوزير الخارجية الإيراني في إسطنبول يوم الجمعة لمناقشة الملف النووي الإيراني.لكن صحفي "أكسيوس" رافيد نقل عن مصدر عربي أن وافقت على طلب إيراني بنقل المفاوضات إلى ، حيث من المتوقع أن تعقد يوم الجمعة المقبل.وتأتي هذه المفاوضات المرتقبة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك عقب زيارة ويتكوف لإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي حيث التقى برئيس الوزراء ، وفقاً لما أفاد به موقع "واي نت" الإسرائيلي.