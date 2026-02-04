إيران: خلال شهر سنقرأ الفاتحة على ترامب وحلفائه

وقال بابائي، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العلنية للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن "الحرب التي استمرت 12 يوما والاضطرابات الأخيرة وجميع المؤامرات التي حيكت تستهدف تقييد جمهورية "، مشيرا إلى أن "الجهات المعادية لا تتحمل وجود بهذه القوة والمعايير بل أعلنت صراحة سعيها لتقسيم البلاد إلى دويلات".وأشار حاجي بابائي إلى أن "الشعب الإيراني أدرك هذه المؤامرة ورد عليها برد قوي"، موضحا أن "إيران تستعد خلال الفترة القادمة لتجديد عهدها مع مبادئ ".وذكر انه "في الثاني عشر من كانون الثاني، كسرت الأمة الإيرانية شوكة الفتنة، وأثبتت أعلى درجات قبولها للإمامة والولاية.. في الثاني عشر من شباط، ستُكسر شوكة الفتنة أيضا، وسيتحقق أسمى بيعة للأمة الإيرانية العظيمة لإمام الزمان. وفي الثاني عشر من اذار، يوم ، سيتعزز هذا مع الإمامة والولاية من جديد، وستتلو الأمة الإيرانية الفاتحة على المتآمرين والفتنة وأمريكا وجميع حلفائها".وتابع بابائي أن "قوة إيران الحضارية والدينية والشعبية تثير قلق الخصوم، لأن البلاد تمتلك مقومات التحول إلى قطب مؤثر في المتعدد الأقطاب"، مؤكدا على "ضرورة أن تكون قرارات الحكومة والبرلمان منسجمة مع تطلعات الشعب الذي أظهر صموداً في جميع المحطات".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن تتفاوض مع إيران بما في ذلك بشأن برنامجها النووي وسنرى كيف ستتطور الأمور.وكان ، المستشار السياسي لقائد الثورة الإيرانية، قد حدد إطار وشروط أي لقاءات تفاوضية محتملة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن التفاوض مرهون بالابتعاد عن التهديدات وحصر المحادثات بالملف النووي حصرا.وشدد على أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي وقدراته محلية"، مع إبداء استعداد لخفض نسبة التخصيب من 60% إلى 20% مقابل "ثمن مناسب".