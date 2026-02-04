انتهاء اليوم الأول من الجولة الثانية لمفاوضات وقف حرب روسيا - أوكرانيا

وكتب رافيد في حسابه على منصة "إكس": "انتهى اليوم الأول من المفاوضات بشأن السلام بين وأوكرانيا بوساطة أمريكية في . ومن المقرر استئناف المحادثات يوم الخميس في وقت متأخر من صباح التوقيت المحلي، بحسب مصدر مطلع".ولم يكشف الصحفي في "أكسيوس" عن تفاصيل إضافية حول مجريات اليوم الأول من المفاوضت أو النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، إلا نقل عن مسؤول أوكراني قوله إن المفاوضات: "كانت مثمرة".