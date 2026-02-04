وقالت ، "نفذنا 5 ضربات ضد أهداف لتنظيم في أنحاء بين 27 يناير و2 فبراير".وأضافت أن "القوات الشريكة في سوريا تواصل الضغط العسكري لضمان القضاء على تنظيم داعش".