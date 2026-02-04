رجل يواظب على جلب القهوة لزوجته في قبرها (صور)

ومع انتهاء عمله يومياً، يتجه "إيمري بوزكورت" للمقبرة التي تضم رفات عائلته في محافظة كهرمان مرعش، جنوب وسط ، حتى في أسوأ الأحوال الجوية، كما هو الحال هذه الأيام، حيث تغطي الثلوج المنطقة.لكن الأكثر حزناً في قصة ذلك الأب المفجوع، وهو بعمر 32 عاماً، عدم قدرته على تخطي الحادثة والتأقلم مع حياته الجديدة التي يعيش فيها وحيداً، إذ يحضر للقبور برفقة هدايا وألعاب لطفله (إيغيمين 3 أعوام) وطفلته (آريا 5 أعوام).كما أن القهوة التي كانت زوجته (آينور) تحبها حاضرة في زيارته للقبر، فقد أعدَّ فنجاناً لها ووضعه على حافة القبر في تحية ورسالة لها بأنه لم يتركها، كما قال في مقابلة مؤثرة نشرتها وكالة "إخلاص" المحلية للأنباء.وتبدو القبور جزءاً من منزل عائلة بوزكورت، فقد علق الأب صور الأطفال، ورتب ألعابهم وجزءاً من أشيائهم الخاصة، بينما تمثل القهوة الحاضرة الأم الراقدة في القبر.ويحث بوزكورت، الذي باتت قصته معروفة على نطاق واسع في البلاد بين أكثر مآسي الزلزال، الناس على الاهتمام بعائلاتهم وأحبائهم، وأن يعرفوا بأنهم قد لا يستيقظون بعد النوم كما في كل يوم.وقضت عائلة بوزكورت فجر يوم الزلزال وهم نيام، عندما انهار منزلهم فوقهم، ونجا الأب بمفرده بعد أن انتشلته فرق الإنقاذ حياً عقب سبع ساعات من الحصار تحت الأنقاض.وضرب الزلزال عشر محافظات تركية وجزءاً من مناطق شمال ، وعلى دفعتين، الأولى بقوة 7.7 درجة، والثانية بقوة 7.6 درجة، ما تسبب بدمار عشرات آلاف المباني ومقتل نحو 55 ألف شخص وإصابة أكثر من مئة ألف آخرين في تركيا وحدها.