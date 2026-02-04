إلغاء "مباحثات الجمعة" وواشنطن تبلغ طهران رفض مطالبها

وحسب "أكسيوس"، فإن هذا المأزق قد يعيق المسار الدبلوماسي ويقنع الرئيس الأمريكي باختيار العمل العسكري، حيث كانت وإيران قد اتفقتا على الاجتماع يوم الجمعة في إسطنبول، بمشاركة دول أخرى من الشرق الأوسط بصفة مراقبين.لكن الإيرانيين قالوا أمس الثلاثاء، إنهم يريدون نقل المحادثات إلى سبطنة وعقدها بصيغة ثنائية، لضمان التركيز فقط على القضايا النووية وليس المسائل الأخرى مثل الصواريخ، التي تمثل أولويات للولايات المتحدة ودول المنطقة.وقد نظر المسؤولون الأمريكيون في طلب تغيير الموقع، لكنهم قرروا اليوم الأربعاء رفضه، وقال مسؤول أمريكي رفيع بحسب "أكسيوس": "أخبرناهم أن الأمر إما هكذا أو لا شيء، فقالوا: حسنا، إذا لا شيء".وذكر المسؤول أنه إذا كان الإيرانيون مستعدين للعودة إلى التنسيق الأصلي، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.وأضاف المسؤول الرفيع: "نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي بسرعة، وإلا سيبحث الناس في خيارات أخرى"، في إشارة إلى تهديدات المتكررة بالقيام بعمل عسكري.ونقل "أكسيوس" عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يسافر مبعوث ستيف ويتكوف، وصهر ترامب ومستشاره ، إلى يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن مع ، ومن هناك، يخططان حالياً للعودة إلى بدلا من السفر للقاء الإيرانيين.ولم ترد البعثة الإيرانية لدى على الفور على طلب للتعليق.