روسيا تعلن انتهاء صلاحية معاهدة "الأسلحة الاستراتيجية" مع أمريكا

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اليمن.. مقتل 3 عناصر من القاعدة في غارة جوية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

روسيا تعلن انتهاء صلاحية معاهدة "الأسلحة الاستراتيجية" مع أمريكا

دوليات

2026-02-04 | 13:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
روسيا تعلن انتهاء صلاحية معاهدة &quot;الأسلحة الاستراتيجية&quot; مع أمريكا
المصدر:
روسيا اليوم
329 شوهد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة بشكل نهائي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "المعاهدة التي وُقعت في 8 أبريل 2010 ودخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، ثم مُددت لخمس سنوات في فبراير 2021، قد انتهت صلاحيتها في تاريخه. وجاء انتهاؤها في أعقاب تعليق العمل بها قبل ثلاث سنوات، وهو إجراء ضروري ورد فعل لا مفر منه على السياسة العدائية للغاية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، التي أدت إلى تغييرات جذرية في الظروف الأمنية".

وذكر البيان أن القرار الروسي بتعليق المعاهدة، جاء بسبب التنفيذ غير المرضي لبعض جوانب الاتفاق من قبل الجانب الأمريكي، والتصرفات غير المقبولة من واشنطن التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للمعاهدة.

وأشارت الوزارة إلى مجموعة من الخطوات غير الشرعية الأمريكية المتعلقة بأحكام محددة، مثلت انتهاكا جوهريا لا يتناسب مع الاستمرار في التنفيذ الكامل لها.

وسلط البيان الضوء على مسؤولية الولايات المتحدة من أعمال مزعزعة للاستقرار في مجال الدفاع الصاروخي، متعارضة مع الرابط المتماسك بين الأسلحة الهجومية والدفاعية المنصوص عليه في "ستارت"، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه التصرفات عارضت أهداف المعاهدة في الحفاظ على توازن القوى، وزادت الضغوط على بقائها، وخلقت أسبابا "لإجراءات تعويضية" من الجانب الروسي خارج نطاقها.

وشدد البيان على أن المعاهدة "أدت بشكل عام وظائفها الأساسية" خلال سنوات عملها، حيث ساهمت في خفض وتيرة سباق التسلح الاستراتيجي وسمحت "بتخفيضات كبيرة" في الترسانات، كما وفرت القيود المفروضة "مستوى كافياً من التنبؤ على المدى الطويل".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
Play
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
Play
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
Play
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Play
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Live Talk
Play
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
Play
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
Play
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
Play
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
Play
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Play
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Live Talk
Play
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
Play
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29

اخترنا لك
اليمن.. مقتل 3 عناصر من القاعدة في غارة جوية
15:47 | 2026-02-04
إدارة ترامب توافق على عقد اجتماع مع الإيرانيين في مسقط
15:07 | 2026-02-04
إيران تعلن موعد ومكان المحادثات النووية مع الولايات المتحدة
14:51 | 2026-02-04
المؤبد بحق أمريكي حاول اغتيال الرئيس ترامب
14:46 | 2026-02-04
سوريا.. هجوم مسلح على صالة ألعاب بريف حمص الغربي
14:36 | 2026-02-04
ترامب يوجه تحذيرا لطهران ويؤكد دعمه للمحتجين في إيران
14:11 | 2026-02-04

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.