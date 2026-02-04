المغرب.. إجلاء عشرات الآلاف تحسبا لأمطار غير مسبوقة

وقال الناطق الرسمي باسم ، "حرصا على سلامة المواطنين تم اعتماد الإجلاء التدريجي لسكان مجموعة من الجماعات (...) ما أسفر إلى غاية صباح اليوم عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108.423 شخصا".معظم هؤلاء في مدينة القصر الكبير (85 بالمئة) التي يناهز عدد سكانها 120 ألفا، حيث بدأ الإجلاء منذ الجمعة.وتشمل عمليات الإجلاء عدة بلدات أخرى مجاورة في سهلي اللكوس والغرب الواقعين عند مصب نهري اللكوس وسبو في ، وهما من أهم أنهار البلاد (شمال غرب).وشهدت هذه المنطقة منذ الأسبوع الماضي وحتى الأربعاء هطول أمطار "كثيفة" في ظرف وجيز، يمكن أن يصل منسوبها حتى 100 و150 ميليمترا، ما يزيد سرعة امتلاء مجاري المياه وارتفاع مستوى الأنهر، وفق ما أوضحت في نشرة إنذارية من درجة حمراء.ويشهد منذ سبتمبر عودة استثنائية للأمطار، بعد 7 أعوام من جفاف حاد، ما أدى إلى رفع مخزون السدود إلى أكثر من 61 بالمئة (ما يفوق 10 مليارات متر مكعب)، وهو مستوى غير مسبوق منذ العام 2019، وفق ما أضافت الوزارة.