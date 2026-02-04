أول تعليق لطهران بعد رفض واشنطن تغير مكان محادثات الجمعة

أفادت نقلا عن مصدر مطلع إيراني أن مسألة تغيير مكان المفاوضات مع ليست جوهر الخلاف، مشيرا إلى أن الأمريكيين يغيرون تصريحاتهم "في كل لحظة".

وأكد المصدر أن الدبلوماسية تتطلب استقرارا في المواقف وجدية في التعامل، وليس التغيير المستمر تحت تأثير القوى الداعية للحرب المرتبطة بإسرائيل.



وأضاف المصدر أن "لا تسمح بمناقشة أي مسائل خارج إطار الملف النووي"، مشددا على أن "لا تزال جاهزة للتفاوض"، ولن تستجيب لأي ضغوط لتغيير صيغة أو إطار المحادثات المتفق عليه.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين أمريكيين أن أبلغت إيران اليوم الأربعاء، بأنها لن توافق على مطالبة طهران بتغيير مكان وتنسيق المحادثات المقرر إجراؤها يوم الجمعة في .