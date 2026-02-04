ترامب يوجه تحذيرا لطهران ويؤكد دعمه للمحتجين في إيران

حذر الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، من مغبة بناء منشأة نووية جديدة، فيما أكد دعمه للمحتجين في البلاد.

وقال ، "على المرشد الإيراني أن يكون قلقا للغاية ونحن نتفاوض مع "، مردفا "ندعم المحتجين في إيران والبلاد في حالة فوضى".

وأضاف "لم نكن لنحقق السلام في الشرق الأوسط دون تدمير القدرات النووية الإيرانية"، مشددا بالقول "سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك".

ولفت ترامب الى أن "الإيرانيين حاولوا الوصول للموقع النووي الذي دمرناه ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك"، مضيفا "اكتشفنا أن الإيرانيين كانوا يفكرون في إعادة بناء موقع نووي جديد في منطقة أخرى، حذرنا الإيرانيين من مغبة بناء منشأة نووية جديدة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين أمريكيين أن أبلغت إيران اليوم الأربعاء، بأنها لن توافق على مطالبة بتغيير مكان وتنسيق المحادثات المقرر إجراؤها يوم الجمعة في .