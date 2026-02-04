سوريا.. هجوم مسلح على صالة ألعاب بريف حمص الغربي

وقال المصدر الأمني وفق " ": "إصابة تسعة مدنيين بجروح متفاوتة جراء هجوم مسلح من قبل مجهولين، استهدف صالة ألعاب في قرية عين الخضرا بريف الغربي مساء اليوم"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق بالحادثة.يشار إلى أن مدينة حمص كانت قد شهدت في أواخر ديمسبر الماضي، تفجيرا استهدف في حي وادي الذهب، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات.