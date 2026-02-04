إيران تعلن موعد ومكان المحادثات النووية مع الولايات المتحدة

أعلن ، الأربعاء، أن المحادثات النووية مع ستعقد في العاصمة العمانية مسقط.





وكتب عراقجي في منشور في منصة "إكس"، "من المقرر عقد محادثات نووية مع في مسقط حوالي الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة، أتقدم بالشكر لإخواننا العمانيين على اتخاذهم كافة الترتيبات اللازمة".

وكان الرئيس الأمريكي حذر، الأربعاء، من مغبة بناء منشأة نووية جديدة، فيما أكد دعمه للمحتجين في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة أبلغت إيران اليوم الأربعاء، بأنها لن توافق على مطالبة بتغيير مكان وتنسيق المحادثات المقرر إجراؤها يوم الجمعة في .