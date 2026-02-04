إدارة ترامب توافق على عقد اجتماع مع الإيرانيين في مسقط

وافقت ، الأربعاء، على عقد اجتماع مع الإيرانيين في العاصمة العمانية مسقط احتراما لطلب حلفاء في المنطقة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين، "خطط محادثات وطهران في مسقط الجمعة عادت لمسارها بضغط من قادة عرب ومسلمين".

وأضافوا "قادة عرب ومسلمون طلبوا منا الإبقاء على الاجتماع والاستماع لما سيقوله الإيرانيون".

ولفت المسؤولون الى أن " وافقت على عقد الاجتماع مع الإيرانيين احتراما لطلب حلفائها في المنطقة"، مضيفين "9 دول بالمنطقة نقلت رسائل إلى إدارة لطلب عدم إلغاء الاجتماع في مسقط".

وكان أعلن، الأربعاء، أن المحادثات النووية مع ستعقد في العاصمة العمانية مسقط.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين أمريكيين أن أبلغت اليوم الأربعاء، بأنها لن توافق على مطالبة بتغيير مكان وتنسيق المحادثات المقرر إجراؤها يوم الجمعة في .