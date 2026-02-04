اليمن.. مقتل 3 عناصر من القاعدة في غارة جوية

قتل ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة في غارة جوية استهدفت سيارة في .

وقالت مصادر يمنية، "مقتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة في غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة يرجح أنها أميركية استهدفت سيارة بمحافظة مأرب". ولم تكشف المصادر المزيد من التفاصيل.