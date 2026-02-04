مبابي يكتسح يامال وفينيسيوس في صراع القذائف

فبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، سدد مبابي 105 كرات خلال النسخة الحالية من الليجا، ليأتي في الصدارة بفارق 29 تسديدة كاملة عن ، نجم برشلونة، الذي يحل ثانيًا برصيد 76 تسديدة.ويحتل نجم مايوركا، فيدات موريكي، المركز الثالث في القائمة برصيد 65 تسديدة، ثم يأتي زميل مبابي في صفوف ، ، في المركز الرابع بـ60 تصويبة.ويتقاسم 3 لاعبين المركز الخامس بـ56 تسديدة لكل منهم، وهم: من ، كوتشو من ، وميكيل أويارزابال من .ويحل خلفهم ، لاعب برشلونة، بـ55 تسديدة، ثم زميله (51)، بينما أغلق قائمة العشرة الأوائل رافا مير، مهاجم إلتشي، بـ50 تصويبة.