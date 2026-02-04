كشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا

وأوضح ، وفق قناة "فرانس-2"، "في أوكرانيا، يبلغ عدد الجنود الذين قتلوا في ساحة المعركة 55 ألف فرد".وأضاف الرئيس الأوكراني أن هناك، بالإضافة إلى هذا العدد، هناك الكثير من الجنود الذين يعدون رسميا في عداد المفقودين.وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن استغلت هدنة وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، برعاية الأسبوع الماضي، لتخزين ذخيرة، وهاجمت أوكرانيا بعدد قياسي من الصواريخ الباليستية، الثلاثاء.