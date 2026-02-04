انفجار سيارة قرب مدينة حيفا

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن "مركز رامبام الطبي ومصدرا في نجمة داود للإسعاف في أكدا وقوع انفجار سيارة في مدينة كريات يام قرب حيفا، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 40 عاما، وإصابة رجل يبلغ من العمر 30 عاما وفتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة".وأفاد المستشفى بـ"نقل الرجل والفتى إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث يعانيان من إصابات متعددة في أجهزة الجسم".