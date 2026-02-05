فانس: ترامب سيلجأ إلى الخيار العسكري مع ايران

وفي مقابلة صحفية وصف فانس بأنها "بلد غير عادي لإجراء الدبلوماسية معه"، قائلا إن المشكلة تكمن في أن الحكم الفعلي بيد المرشد الأعلى ، ما يجعل التواصل مع "الشخص المسؤول عن البلد" شبه مستحيل. وأضاف: "هذا يجعل الأمور أكثر تعقيدا، ويجعل الموقف برمته عبثيا"، في إشارة إلى محدودية جدوى الاتصالات الرسمية مع .وأوضح فانس أن هدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن امتلاك طهران للسلاح سيحفز دولا أخرى في المنطقة على السعي لامتلاك ترسانة نووية خاصة بها، وهو ما سيؤدي إلى سباق تسلح خطير.وأشار إلى أن يسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من أهدافه عبر الوسائل غير العسكرية والدبلوماسية، لكنه "سيبقي كل الخيارات على الطاولة"، وأنه إذا توصل إلى أن الخيار العسكري هو المسار الوحيد المتبقي، فسيتخذه في نهاية المطاف.