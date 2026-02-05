مستشار السيد الخامنئي في رسالة إلى حزب الله: مستعدون للمواجهة

وقال المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد اكرمي نيا إن جميع الأنظمة الدفاعية تم تحسينها، مشيرا إلى أن "خطوة إضافة ألف طائرة مسيرة استراتيجية إلى منظمة القتال للقوات الأربع التابعة للجيش، تظهر الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد".وأضاف المتحدث: "لقد أكدنا دائما أننا جاهزون لمواجهة أي خيار أو سيناريو قد يفكر فيه العدو، وإذا اختار العدو خيار الحرب، فنحن مستعدون لكل الخيارات في ظروف الحرب."وأكد أنه "بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، تم تحسين جميع الأنظمة الدفاعية الأخرى وجعلها جاهزة، نحن جاهزون للدفاع، ويجب على الرئيس الأمريكي أن يختار بين المصالحة أو الحرب؛ كما أعلن المسؤولون في البلاد أن القوات المسلحة جاهزة لكل من الخيارين".واشار الى أنه "إذا اندلعت حرب، فإن نطاقها سيشمل جميع مناطق الجغرافيا الإقليمية وكل قواعد ، من الأراضي المحتلة إلى منطقة الفارسي وبحر عمان حيث توجد القواعد الأمريكية".في غضون ذلك، بعث مستشار السيد ، ، رسالة تعزية إلى أمين عام الشيخ ، بوفاة ، والد الأمين العام السابق الشهيد السيد ، قال فيها إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها العمود الفقري للمقاومة، مستعدة تماما لمواجهة أي تهديد خارجي، وخاصة من وإسرائيل، دون أي نية للاعتداء على الآخرين".وشدد ولايتي في رسالته إلى الشيخ نعيم قاسم على أنه "على يقين بأن النصر سيكون حليف إن شاء الله".