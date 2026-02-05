Alsumaria Tv
الجيش الإيراني: لا صعوبة بالوصول الى جميع القواعد الامريكية في المنطقة

دوليات

2026-02-05 | 04:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الجيش الإيراني: لا صعوبة بالوصول الى جميع القواعد الامريكية في المنطقة
126 شوهد


السومرية نيوز ـ دولي

اعتبر الجيش الإيراني، الخميس، أن الوصول إلى القواعد الأميركية في المنطقة "أمر سهل"، وذلك في خضم التوتر الذي يخيم على الشرق الأوسط.


وقال المتحدث باسم الجيش أمير أكرمي نيا، في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي: "نحن مستعدون للدفاع وصد أي هجوم، وعلى الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) أن يختار بين المصالحة أو الحرب".

وأضاف المتحدث: "وصولنا إلى القواعد الأميركية أمر سهل، وهذا الأمر يزيد من هشاشتها ويجعلها أكثر عرضة للخطر".

وتأتي التصريحات الإيرانية في ظل ترقب لما ستسفر عنه جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران، ستعقد في سلطنة عمان، الجمعة، أكد البلدان إجراءها وسط حشد عسكري أميركي كبير في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده سوف تجري مباحثات نووية مع الولايات المتحدة في مسقط، الجمعة.

وجاء إعلان عراقجي بعد ساعات من مؤشرات على احتمال تعثر خطط عقد المحادثات، بسبب خلافات حول شكلها ومضمونها.
