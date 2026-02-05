الجيش الإيراني: لا صعوبة بالوصول الى جميع القواعد الامريكية في المنطقة

وقال المتحدث باسم الجيش أمير أكرمي نيا، في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي: "نحن مستعدون للدفاع وصد أي هجوم، وعلى الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) أن يختار بين المصالحة أو الحرب".وأضاف المتحدث: "وصولنا إلى القواعد الأميركية أمر سهل، وهذا الأمر يزيد من هشاشتها ويجعلها أكثر عرضة للخطر".وتأتي التصريحات الإيرانية في ظل ترقب لما ستسفر عنه جولة مفاوضات بين وطهران، ستعقد في ، الجمعة، أكد البلدان إجراءها وسط حشد عسكري أميركي كبير في المنطقة.وقال إن بلاده سوف تجري مباحثات نووية مع في مسقط، الجمعة.وجاء إعلان عراقجي بعد ساعات من مؤشرات على احتمال تعثر خطط عقد المحادثات، بسبب خلافات حول شكلها ومضمونها.