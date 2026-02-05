المانيا تتخذ قرارا عسكريا يخص العراق

وقال مركز قيادة العمليات في إن "الجنود الذين لا تستدعي الضرورة وجودهم ضمن المهمة سيتم سحبهم مؤقتًا من في ، على خلفية تزايد التوترات الإقليمية".في المقابل، امتنع متحدث عسكري عن تحديد عدد الجنود الذين سيعاد نشرهم أو حجم القوة التي ستبقى في المنطقة.ووفقا لما نقلته مجلة " " الألمانية، يأتي هذا القرار في ظل مخاوف من احتمال تصعيد عسكري بين وإيران.وأشارت المجلة، استنادا إلى إحاطة قُدمت للبرلمان، إلى أن " تخطط لتقليص وجودها العسكري في شمال بشكل كبير"، معتبرة أن "هذه الخطوة باتت ضرورية في ضوء استمرار وتصاعد التوتر بين وطهران".ووصف المركز "الإجراء بأنه احترازي"، مؤكدا أن "القوات الألمانية ستواصل تنفيذ مهامها الأساسية بالعدد المتبقي من الجنود".وشددت على أن "القرار جرى تنسيقه بشكل وثيق مع الشركاء المتعددي الجنسيات المنتشرين على الأرض، مع التأكيد على أن سلامة الجنود الألمان تمثل أولوية قصوى".وتشارك في مهمة دولية لدعم العراق، تشمل تدريب القوات العراقية، بهدف منع عودة تنظيم " ".وتتركز هذه المهمة في مدينة ، في حين أفادت "دير شبيغل" بأن نحو 300 جندي ألماني كانوا منتشرين مؤخرا بشكل عام، معظمهم متمركزون في .