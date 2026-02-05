فلكيون يكشفون موعد دخول شهر رمضان

وأوضح الدكتور ، خبير الطقس، أنه استناداً إلى الحسابات الفلكية، فإن ظهور هلال شهر رمضان سيكون عند الساعة 3:01 عصر يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447ه، مبينًا أن سيبقى بعد غروب الشمس، ما يؤكد إمكانية دخوله فلكياً.وأضاف الزعاق أن هذه المعطيات تشير إلى أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون غرة شهر رمضان، إذ تكتمل عدة الشهر ثلاثين يوماً، ليكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد .من جانبه، أشار الباحث في الطقس والمناخ الحصيني، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى أن الحسابات الفلكية تُظهر أن عدة شهر شعبان لهذا العام 1447ه تبلغ 29 يوماً، مؤكدًا أن العمل في المملكة يعتمد على تطابق الحسابات الفلكية مع الرؤية ، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.ورجّح الحصيني، استنادًا إلى تجارب الرصد خلال السنوات الماضية، أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير غرة شهر رمضان، رغم صعوبة رؤية الهلال.وتشهد سماء شهر فبراير عددًا من الظواهر الفلكية المتنوعة، ما يجعله من الأشهر المميزة للرصد، ويمنح المهتمين بعلم الفلك فرصة لمتابعة القمر والكواكب والنجوم.وأوضح رئيس ، المهندس ، أن رصد الأجرام السماوية الخافتة يتأثر خلال الأسبوع الأول من الشهر بسبب سطوع القمر، حيث يكتمل بدره في الأول من فبراير.وبيّن أبو زاهرة أن تسمية «قمر الثلج» ليست مصطلحًا فلكيًا علميًا، بل اسم تراثي استخدمته بعض ثقافات السكان الأصليين في أميركا الشمالية، لارتباطه بفترات تساقط الثلوج، مؤكدًا أن علم الفلك يعتمد على الحالة الهندسية للقمر في مداره، مثل البدر والاستطالة، دون ارتباط بالفصول أو الظروف المناخية.وأشار إلى أن القمر البدر يسلك مسارًا مرتفعًا في سماء النصف الشمالي للأرض، حيث يشرق مع غروب الشمس ويغرب مع شروقها، بينما يبدو منخفضًا في النصف الجنوبي، نتيجة للهندسة المدارية بين الأرض والشمس والقمر.كما تشهد ليلتا الثاني أو الثالث من فبراير، بحسب الموقع الجغرافي، مرور القمر الأحدب المتناقص أمام نجم «قلب الأسد»، في ظاهرة احتجاب تُرصد في مناطق تمتد من أفريقيا إلى أجزاء من أميركا الشمالية، فيما تُشاهد في ومعظم كاقتران فقط.وأضاف أبو زاهرة أن يوم 18 فبراير يشهد رصد هلال شهر رمضان الرفيع بين كوكبي عطارد والزهرة بعد غروب الشمس بفترة قصيرة، ويتطلب ذلك صفاء الأفق الغربي، فيما يظهر الهلال المتزايد مساء 19 فبراير بالقرب من كوكب زحل في مشهد منخفض فوق الأفق الغربي.وأكد أن يُعد الجرم السماوي الأبرز خلال شهر فبراير، إذ يظهر في كوكبة التوأمان ضمن نمط نجمي شتوي يُعرف ب«السداسي الشتوي»، ويمكن تمييزه بسهولة كنقطة شديدة السطوع بعد الغروب، فيما تتيح التلسكوبات رصد أقماره وأحزمته السحابية بوضوح.وأشار إلى أن كوكب زحل يقدم آخر عروضه المسائية هذا الموسم، حيث يُشاهد منخفضًا في الأفق الجنوبي الغربي مع بداية الشهر، مع تحسن تدريجي في رؤية حلقاته وإمكانية رصد قمره الأكبر «تيتان».وتزخر سماء فبراير أيضًا بعناقيد نجمية وسدم لامعة، مثل الثريا وسديم الجبار، إلى جانب أجرام أعمق ك«ميسييه 35» وسديم الوردة، فضلًا عن بروز نجوم الدب الأكبر وذات الكرسي شمالًا، ونجم سهيل في النصف الجنوبي.كما يشهد يوم 17 فبراير كسوفًا شمسيًا حلقيًا يُرصد قرب القارة القطبية الجنوبية، دون أن يكون مشاهدًا في المملكة أو العالم العربي.