روسيا تستدعي السفير الألماني وتطرد دبلوماسي آخر

وقالت الخارجية في بيان لها إنها استدعت السفير الألماني في ألكسندر لامبسدورف إلى مقرها حيث قُدم له احتجاج شديد اللهجة بشأن قرار الحكومة الألمانية الصادر في 22 يناير الماضي بإعلان أحد موظفي في شخصا غير مرغوب فيه.وشدد البيان على أن الاتهامات بالتجسس التي وجهتها السلطات الألمانية لذلك الدبلوماسي لا أساس لها من وتم تلفيقها في إطار ما يسمى بـ"هوس التجسس" الذي يُروج له في بتحريض من السلطات الألمانية، وأن هذه الاتهامات مرفوضة رفضا قاطعا.وأضافت الخارجية الروسية أنها تعتبر تصرفات الجانب الألماني "استفزازا رخيصا يهدف إلى تشويه سمعة البعثة الدبلوماسية الروسية في ألمانيا".وسلمت الخارجية الروسية لامبسدورف مذكرة تعلن فيها دبلوماسيا في سفارة بلاده شخصا غير مرغوب فيه، "كإجراء جوابي ردا على قرار الحكومة الألمانية المذكور"، محمّلة سلطات برلين "كامل المسؤولية عن التصعيد الجديد في العلاقات الثنائية".