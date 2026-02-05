الصفحة الرئيسية
انفجار سيارة قرب مدينة حيفا
المزيد
وزير يرد شعريًا على مواطن اشتكى انقطاع الإنترنت
دوليات
2026-02-05 | 06:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
164 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تحولت شكوى بسيطة على الإنترنت إلى مشهد شعري طريف، بعد أن ردّ وزير الاتصالات السوري،
عبد السلام
هيكل، بقصيدة على مواطن اشتكى تأثره بانقطاع الإنترنت وتأخره عن التواصل مع حبيبته.
ونشر المواطن عمر مارديني عبر صفحته في منصة X بيتين من الشعر قال فيهما:
"ناديت باسمك يا وزير فقل: ألوو
الـنـت عـنـد حبيبتي مُـتـعطلُ
لا أستطيع وصالها فخطوطها
مقطوعةٌ عني.. فماذا أفعلُ..؟"
ولم يمض وقت طويل حتى جاء رد الوزير بنفس الأسلوب الشعري:
"ألوو عمر، شكواك يضرب بها المثلُ
حبٌ وشوقٌ برُقي الشعر يكتملُ
لا فرّق الله بعد القربِ جمعكما
وأدام الوصل بينكما حقاً لا يتأجلُ
يتصلون من المكتب غداً متابعةً
حتى يعودَ عندها النتُّ فيشتغلُ"
وأثارت الواقعة موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل، حيث كتب أحد المتابعين: "نيالك يا عمر.. وصلت شكواك للوزير"، فيما كتب آخر: "الحب المقطوع"، وأضاف أحدهم مازحًا: "سيادة الوزير شغّل على 5G، والمصيبة ما في بسوريا ولا جي".
وتأتي هذه الحادثة في ظل مشاكل متكررة بشبكة الإنترنت في
سوريا
، حيث تعاني البلاد من بطء شديد وانقطاعات متكررة، واحتلت مؤخرًا المرتبة الأولى بين الدول الأبطأ عالميًا وفق اختبارات Speed Test.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
إيران.. خسائر تصل إلى 50 تريليون ريال يوميا بسبب انقطاع الانترنت
10:03 | 2026-01-26
مطار البصرة ينفي خروجه عن الخدمة: انقطاع مؤقت للكهرباء
11:24 | 2026-02-03
انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي عن مطار البصرة الدولي وعودته بعد وقت قصير
10:33 | 2026-02-03
انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق الإقليم.. هذا السبب
08:58 | 2026-01-19
الاتصالات
انترنت
السومرية نيوز
سومرية نيوز
عبد السلام
السومرية
سوريا
سومر
لوز
مكة
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
39.22%
02:56 | 2026-02-04
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:56 | 2026-02-04
البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن حصة المسافرين من الدولار
اقتصاد
21.43%
03:04 | 2026-02-04
البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن حصة المسافرين من الدولار
03:04 | 2026-02-04
الدولار يسجل تراجعاً في البورصة المحلية
اقتصاد
20.74%
08:29 | 2026-02-04
الدولار يسجل تراجعاً في البورصة المحلية
08:29 | 2026-02-04
حزمة إجراءات تُغرق أسواق المضاربين بالدولار.. وترجيحات بانخفاض الأسعار
اقتصاد
18.61%
04:00 | 2026-02-04
حزمة إجراءات تُغرق أسواق المضاربين بالدولار.. وترجيحات بانخفاض الأسعار
04:00 | 2026-02-04
بناء جدار تحت الماء.. علماء يحاولون منع ذوبان "نهر يوم القيامة الجليدي"
06:51 | 2026-02-05
روسيا تستدعي السفير الألماني وتطرد دبلوماسي آخر
05:49 | 2026-02-05
فلكيون يكشفون موعد دخول شهر رمضان
05:31 | 2026-02-05
المانيا تتخذ قرارا عسكريا يخص العراق
05:08 | 2026-02-05
الجيش الإيراني: لا صعوبة بالوصول الى جميع القواعد الامريكية في المنطقة
04:44 | 2026-02-05
مستشار السيد الخامنئي في رسالة إلى حزب الله: مستعدون للمواجهة
04:11 | 2026-02-05
