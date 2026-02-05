وزير يرد شعريًا على مواطن اشتكى انقطاع الإنترنت

ونشر المواطن عمر مارديني عبر صفحته في منصة X بيتين من الشعر قال فيهما:"ناديت باسمك يا وزير فقل: ألووالـنـت عـنـد حبيبتي مُـتـعطلُلا أستطيع وصالها فخطوطهامقطوعةٌ عني.. فماذا أفعلُ..؟"ولم يمض وقت طويل حتى جاء رد الوزير بنفس الأسلوب الشعري:"ألوو عمر، شكواك يضرب بها المثلُحبٌ وشوقٌ برُقي الشعر يكتملُلا فرّق الله بعد القربِ جمعكماوأدام الوصل بينكما حقاً لا يتأجلُيتصلون من المكتب غداً متابعةًحتى يعودَ عندها النتُّ فيشتغلُ"وأثارت الواقعة موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل، حيث كتب أحد المتابعين: "نيالك يا عمر.. وصلت شكواك للوزير"، فيما كتب آخر: "الحب المقطوع"، وأضاف أحدهم مازحًا: "سيادة الوزير شغّل على 5G، والمصيبة ما في بسوريا ولا جي".وتأتي هذه الحادثة في ظل مشاكل متكررة بشبكة الإنترنت في ، حيث تعاني البلاد من بطء شديد وانقطاعات متكررة، واحتلت مؤخرًا المرتبة الأولى بين الدول الأبطأ عالميًا وفق اختبارات Speed Test.