وجاءت تصريحات كارتابولوف وفق وكالة "ريا " ردا على تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني ذكر فيها أن أوكرانيا فقدت منذ فبراير 2022 حوالي 55 ألف جندي نظامي ومجند، بالإضافة إلى "عدد كبير من الأشخاص" المدرجين في عداد المفقودين.وقال كارتابولوف: "إن يقلل من الأعداد بشكل كبير، فخسائرهم تصل إلى ألف شخص يوميا على الأقل، وربما ألف وخمسمائة، فاحسبوا كم فقدوا"، مشيرا إلى أن الدافع وراء التقليل الأوكراني للخسائر هو محاولة "دعم معنويات القوات بطريقة ما".وفي سبتمبر 2025 أعلن قائد القوات الروسية الخاصة "أحمد" أبتي الدينوف، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 1.7 مليون فرد منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.