ترامب يتحدث عن "تحقيق" السلام في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي ، الخميس، أنه تمكن من إنهاء الحرب في وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.​

وقال في كلمة له، "أنهيت الحرب في وتحقق السلام في الشرق الأوسط واسترجعنا كل الرهائن".

ولفت الرئيس الأمريكي الى أن "حماس ساعدتنا على استعادة الرهينة الأخيرة والآن عليها التخلي عن سلاحها"، مضيفا "حماس وافقت على التخلي عن سلاحها وعليها فعل ذلك وإلا لن يكون لها وجود".