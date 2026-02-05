الصفحة الرئيسية
غارات إسرائيلية تستهدف منطقة جنوبي لبنان
دوليات
2026-02-05 | 10:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
311 شوهد
استهدفت غارات إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، منطقة جنوبي
لبنان
.
وقالت وسائل إعلام دولية، "غارات إسرائيلية على
منطقة المحمودية
في
جنوب لبنان
".
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، "نهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق عدة داخل
لبنان
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ثلاث غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
16:02 | 2026-01-25
غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
17:10 | 2025-12-08
غارات اسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان
12:48 | 2026-01-30
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة جنوبي لبنان
16:43 | 2026-01-31
لبنان
غارات
منطقة المحمودية
جنوب لبنان
المحمودية
حزب الله
إسرائيل
حمودي
حمود
