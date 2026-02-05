تشمل 4 محاور.. كشف تفاصيل تخص مفاوضات واشنطن وطهران غداً

وأكد وزير الخارجية الأميركي، ، أن طلبت تغيير مكان الاجتماع، مشددا على ضرورة أن "تشمل المحادثات المثمرة 4 محاور أساسية وهي البرنامج النووي الإيراني، مدى الصواريخ الباليستية، دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، ملف حقوق الإنسان في الداخل الإيراني".وكانت المحادثات قد واجهت خطر الأربعاء بعد تهديد ، بإلغاء الاجتماع في حال إصرار على توسيع الأجندة.وبحسب مصادر مطلعة، فقد قدم الجانبان تنازلات متبادلة لضمان انعقاد اللقاء في مسقط، حيث وافق الجانب الأميركي على عقد المحادثات في واستبعاد الأطراف الإقليمية من الجلسات المباشرة، أما الجانب الإيراني فقد وافق على الجلوس وجها لوجه مع المسؤولين الأميركيين ومناقشة ملفي الصواريخ والميليشيات.وعبر عراقجي لاحقا عبر عن شكره "للأشقاء في عمان" على ترتيبات الاجتماع، مما أعاد الزخم للعملية الدبلوماسية.ويرى محللون أن طهران تحاول إظهار القوة رغم حاجتها للاتفاق.وقال مدير في ، علي واعظ: " تسير على خط رفيع؛ فهي لا تريد أن تبدو يائسة من أجل الاتفاق حتى لا تتعرض لضغوط إضافية على طاولة المفاوضات".وأضاف واعظ أن طهران تسعى لفرض شروطها الخاصة فيما يتعلق بمكان وتوقيت وظروف المفاوضات للحفاظ على موقفها السياسي أمام حلفائها الإقليميين والداخل.وفي ظل التوتر بين الدولتين بسبب الخلاف حول برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي، إضافة إلى العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ انسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، دفعت واشنطن بأسطول ضخم إلى المنطقة المحيطة بإيران، بقيادة حاملة الطائرات يو أبراهام .